Италия

Гендир клуба рассказал о планах на будущее.

Генеральный директор Милана Иван Газидис заявил, что клуб не имеет сколь серьезную финансовую основу, несмотря на популярность бренда.

"Фундаментальный вопрос — это бренд. Милан является пятым по популярности клубом в мире, что является признаком того, что бренд Милан узнаваем повсюду. На данный момент размер нашего бизнеса намного меньше, чем у компаний первой четверки, и это представляет собой прекрасную возможность с точки зрения потенциального роста.

И Милан, и Интер работают над проектом нового стадиона. Милан заслуживает лучшего стадиона в мире, и мы постараемся подарить его болельщикам", — сказал Газидис.

Напомним, в последнем своем поединке "россонери" добыли волевую победу над Селтиком.