Гендир клуба рассказал о планах на будущее.
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04 декабря 2020, 15:43
Генеральный директор Милана Иван Газидис заявил, что клуб не имеет сколь серьезную финансовую основу, несмотря на популярность бренда.
"Фундаментальный вопрос — это бренд. Милан является пятым по популярности клубом в мире, что является признаком того, что бренд Милан узнаваем повсюду. На данный момент размер нашего бизнеса намного меньше, чем у компаний первой четверки, и это представляет собой прекрасную возможность с точки зрения потенциального роста.
И Милан, и Интер работают над проектом нового стадиона. Милан заслуживает лучшего стадиона в мире, и мы постараемся подарить его болельщикам", — сказал Газидис.
Напомним, в последнем своем поединке "россонери" добыли волевую победу над Селтиком.