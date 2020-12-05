Италия

Функционер пытался помочь игроку получить гражданство Италии перед потенциальным переходом в туринский клуб.

Спортивного директора Ювентуса Фабио Паратичи подозревают в фальсификации результатов теста нападающего Луиса Суареса по итальянскому языку, сообщает ВВС. По данному делу уже начато расследование.

По информации источника, в клубе пытались оформить трансфер форварда прошедшей осенью и хотели, чтобы Суарес получил итальянское гражданство, так как это позволило бы обойти лимит на игроков не из стран Европейского Союза. Футболист мог претендовать на итальянский паспорт, так как его жена является гражданкой Италии.

Для получения гражданства игрок сдавал тест по итальянскому языку 17 сентября в Университете Перуджи для иностранцев. Однако сообщается, что Суарес знал вопросы теста заранее, чему поспособствовал спортивный директор Ювентуса.

Игрок справился с заданием для получения необходимого уровня за 15 минут, выполнив только устную часть тестирования.

Университет, в котором проводился тест Суареса, подобную информацию отрицает. Представители Ювентуса также заявляют, что никаких нарушений со стороны Паратичи не было и поддерживают своего спортивного директора.

Напомним, что прошедшей осенью Суарес перешел в мадридский Атлетико. В текущем сезоне футболист провел в составе команды девять матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Луис Суарес выздоровел после коронавируса.