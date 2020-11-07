Испания

Футболист — о переходе в новый клуб.

Нападающий мадридского Атлетико Луис Суарес рассказал о своей адаптации в новом клубе, охарактеризовал Жоау Фелиша и прокомментировал не лучший старт сезона от Лионеля Месси.

"Первые месяцы в Атлетико прошли очень хорошо. Я думал, что будут трудности с поиском дома, школы и комфортом моей семьи, но руководство Атлетико мне во всем помогли. Сейчас мне комфортно и все нравится. Я должен адаптироваться к тому, чего требует от меня тренер. Чувствую себя ключевым в том смысле, что пришел на помощь. Моя цель — внести свой вклад в великий клуб, который стремится к вершинам, и я надеюсь, что смогу оправдать ожидания".

"Реальность футбола такова, что Атлетико годами боролся за то, чтобы быть на вершине. Атлетико не повезло проиграть финал Лиги чемпионов, он выиграл чемпионат несколько лет назад, а в последние сезоны боролся с Барсой и Реалом. Футболисты работают над собой каждый день. Если мы поверим в себя, то многого достигнем".

Суарес похвалил своего партнера по атаке Жоао Фелиша, заявив, что тот чувствует себя уверенно.

"Меня не удивляет тот факт, что у нас с Фелишем полное взаимопонимание на поле. Играя в Бенфике он показал, каким талантливым футболистом является. Это непросто, когда вы приехали из-за границы, но первый сезон, который был адаптацией, он провел качественно. Он чувствует себя очень уверенно. Скажу, что он не обязан возлагать на себя всю ответственность: если мы — команда, то должны выполнять свои обязанности на поле и приносить пользу клубу".

Также уругваец признался, что поддерживает общение с лидером Барселоны Лионелем Месси.

"Мы продолжаем часто общаться. Но мы говорим о жизни, о том, что происходит сегодня. На днях был день рождения моего сына и его недавно, и мы тоже говорили об этом. У нас хорошие отношения, и мы говорим не только о футболе. Стараемся поддерживать друг друга в личных и эмоциональных вопросах".

"Плохой старт сезона от Месси? Ему 33 года, и он знает, как действовать в любой ситуации. Я вижу, что его глаза горят так, как и раньше. Он наслаждается, а не опускает руки, что важно. Это многое о нем говорит", — сказал Суарес в интервью AS.