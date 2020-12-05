Италия

Менеджер Болоньи сделал своеобразный комплимент форварду Интера накануне очной встречи команд в Серии А.

Наставник Болоньи Синиша Михайлович накануне поединка своей команды против Интера в рамках десятого тура чемпионата Италии заявил, что не знает, как можно удержать нападающего команды соперника Ромелу Лукаку.

"Как футболист, я бы не смог остановить его, ведь он сильнее, быстрее и больше меня. Возможно, я бы остановил его в боксерском ринге, но на футбольном поле, где запрещено наносить удары, я бы не знал, что с ним делать", — приводит слова Михайловича Football Italia.

В текущем сезоне Болонья набрала 12 очков в девяти поединках Серии А и на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице.

У Интера дела в чемпионате обстоят несколько лучше. На данный момент команда имеет в своем активе 18 баллов и занимает вторую строчку, отставая от Милана на пять пунктов.

Матч Интер – Болонья состоится в субботу, 5 декабря. Начало поединка в 21:45.

Ранее тренер Болоньи Синиша Михайлович заявлял, что в возможном переходе Владислава Супряги в его команду все будет зависеть от киевского Динамо.