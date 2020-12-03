УЕФА определился с четверкой кандидатов на данный приз.
Оливье Жиру, Getty Images
03 декабря 2020, 08:24
По завершению всех противостояний в рамках пятого тура Лиги чемпионов, УЕФА назвал четырех игроков-претендентов на получение звания игрока тура.
В их число вошли:
– нападающий миланского Интера Ромелу Лукаку (2 гола в ворота Боруссии М);
– нападающий австрийского РБ Зальцбург Валон Бериша (2 гола в ворота московского Локомотива);
– полузащитник турецкого Истанбул Башакшехир Ифран Кахведжи (3 гола в ворота РБ Лейпциг);
– нападающий лондонского Челси Оливье Жиру (4 гола в ворота Севильи).
Отдать свой голос за одного из номинантов можно в опросе на ниже на нашем сайте, а также на официальном сайте УЕФА.
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