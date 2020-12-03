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УЕФА определился с четверкой кандидатов на данный приз.

По завершению всех противостояний в рамках пятого тура Лиги чемпионов, УЕФА назвал четырех игроков-претендентов на получение звания игрока тура.

В их число вошли:

– нападающий миланского Интера Ромелу Лукаку (2 гола в ворота Боруссии М);

– нападающий австрийского РБ Зальцбург Валон Бериша (2 гола в ворота московского Локомотива);

– полузащитник турецкого Истанбул Башакшехир Ифран Кахведжи (3 гола в ворота РБ Лейпциг);

– нападающий лондонского Челси Оливье Жиру (4 гола в ворота Севильи).

Отдать свой голос за одного из номинантов можно в опросе на ниже на нашем сайте, а также на официальном сайте УЕФА.

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