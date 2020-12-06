Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 10-го тура итальянской Серии А.

Миланский Интер продолжил погоню за соседями по городу в турнирной таблице, одержав домашнюю победу над Болоньей (3:1), которая для коллектива Антонио Конте стала третьей кряду на внутренней арене. Будущий оппонент донецкого Шахтера в Лиге чемпионов УЕФА оформил весомый задел на успех уже к концу первого тайма, после чего ответил на взятие ворот со стороны соперников вторым точным ударом от Ашрафа Хакими.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Интер — Болонья 3:1

Голы: Лукаку, 16, Хакими, 45, 70 — Виньято, 67

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони (Д'Амброзио, 83) — Хакими (Дармиан, 71), Видаль (Барелла, 71), Брозович, Гальярдини, Перишич — Лукаку (Мартинес, 71), Санчес (Эриксен, 90+1).

Болонья: Скорупски — Медель (Домингес, 63), Ларангейра, Томиясу — де Сильвестри, Схаутен, Сванберг (Виньято, 63), Хики (Хайлоти, 63) — Сориано — Барроу (Рабби, 79), Паласио (Вергани, 79).

Предупреждение: Хакими — Хики, Ларангейра.