Италия

Главный тренер миланского Интера рассказал о впечатлениях от игры его команды в матче против Болоньи.

Миланский Интер в рамках десятого тура итальянской Серии А на своем поле сумел одержать победу над Болоньей со счетом 3:1, благодаря чему не только укрепил позиции в турнирной таблице, но и подготовился к игре против донецкого Шахтера.

Интер — Болонья 3:1 Видео голов и обзор матча

Наставник "нерадзурри" Антонио Конте в интервью после матча на Джузеппе Меацца отметил превосходство своей команды над соперником, а также не забыл упомянуть предстоящий поединок на международной арене. Его слова приводит официальный сайт клуба.

"В июле этого года у нас уже был плохой день против Болоньи (поражение 1:2 в численном большинстве — ред.). Однако сегодня мы наш настрой был более серьезным и относились к Болонье мы с максимальным уважением. Когда мы снижаем уровень внимания, мы получим такие необязательные голы, как сегодня вечером.

Это была очень важная игра для нас, чтобы повысить нашу самооценку в том числе ввиду матча с Шахтером в среду. Ребята это знали, и я счастлив, что передал это правильно. Поздравляю группу с их выступлением".

Конте считает, что определенные проблемы его команды на старте сезона связаны с разницей в подходе между матчами в различных турнирах: "В Италии нам приходится играть в сложный тактический футбол. Мы не всегда можем в полной мере оказать должный уровень давления, ведь соперники также изучают нас. Мы чувствуем себя более компактными, но мы знаем, что в случае необходимости мы можем оказать сильное давление".

В поединке против Болоньи решающее преимущество миланскому Интеру двумя точными ударами обеспечил Ашраф Хакими, что не мог стороной обойти наставник футболиста: "Речь идет о юноше чуть старше 20 лет, который провел в Дортмунде всего два сезона, при этом в Бундеслиге играют менее тактический футбол. Он — профессиональный футболистом, который учится понимает отличия итальянского футбола. У него достаточно возможностей для совершенствования, он находится в правильной команде и с правильным тренером, чтобы стать одним из сильнейших в своей роли. Ему нужно много работать, но я счастлив ему помогать".

В очередной раз был поднят вопрос о датском полузащитнике Кристиане Эриксене и его судьбе в клубе: " Отношения с Кристианом, как и со всеми другими игроками, отличные. Я никогда не устану повторять, что все решения, которые я принимаю, делаются во благо Интера. Я всегда даю оценку команде, а Кристиан усердно работает и является одним из доступных игроков".

Относительно предстоящей дуэли против Шахтера в рамках Лиги чемпионов: "Учитывая их игры против Реала, соперники, возможно, приедут сюда, чтобы сыграть в закрытом стиле, и попытаться уколоть нас в контратаке. Зная это, мы должны не оставлять пространство на своей половине.

Это будет сложный матч, потому что Шахтер, если добьется необходимого результата в нашем матче, сможет пройти в следующий раунд, но у нас на этот счет свои планы. Мы должны мыслить, как великая команда. Сегодняшняя победа была крайне уместной для того, чтобы подготовить нас к таким матчам, как тот, что будет в среду", — подытожил Конте.

В следующем туре итальянской Серии миланский Интер проведет гостевой поединок против сардинского Кальяри.