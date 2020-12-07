Италия

Форми "россонери" продолжает впечатлять болельщиков.

В поединке 10-го тура чемпионата Италии Милан на выезде сумел обыграть Сампдорию, укрепив лидерство в чемпионате.

Таким обзаром, команда Стефано Пьоли не проигрывает уже 22-м матче чемпионата кряду — 17 побед и пять ничейных результатов.

Также "россонери" побыли победы в восьми из стартовых десяти матчах чемпионата. Лучший результат был в сезоне-1955/55 — девять стартовых побед.

Ранее о своем решении остаться в Милане рассказал нападающий команды Златан Ибрагимович.