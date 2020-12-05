Италия

Форвард Милана рассказал, как главный тренер "россонерри" смог убедить его перейти в клуб.

Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович рассказал, какие аргументы наставника команды, Стефано Пьоли, убедили его перейти в итальянский клуб.

"Я сказал ему, что мне нужен день, чтобы подумать над предложением, ведь моя семья находиться в Швеции. Пьоли ответил, что уваажает мое решение. На следующий день он позвонил и сказал, что, если я не перейду в Милан, то это будет совершенно другая команда. Я был в отпуске и вдруг понял, что это невероятное и сложное испытание для меня. Я не хотел повесить бутсы на гвоздь с чувством сожаления, поэтому позвонил Мино Райоле и попросил оформлять сделку.

Мне нравится манера работы нашего тренера, благодаря ему я показываю свои лучшие качества. Он много общается со мной и обсуждает какие-то определенные вещи так же, как я делаю это с партнерами. Пьоли уважает меня и у меня появляется чувство ответственности", — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

В текущем сезоне Ибрагимович провел в составе Милана десять игр, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

На данный момент Милан возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 23 очка в девяти играх.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович готов вернуться в сборную Швеции.