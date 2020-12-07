Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 10-го тура итальянской Серии А.

В заключительном поединке воскресной части 10-го тура Серии А лидер чемпионской гонки Милан в очередной раз добыл победу на старте сезона, обыграв в гостях Сампдорию (2:1). Гости первыми вышли вперед за счет позднего гола в первом тайме, а уже в середине второй половины совершили решительный шаг в сторону желанного ими результата. Ответный гол Самп на факт рекордного 22-го матча без поражений в чемпионате для "россонери" никак не повлиял.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Сампдория — Милан 1:2

Голы: Экдаль, 82 — Кессье, 45 (с пенальти), Кастильехо, 77

Сампдория: Аудеро — Берешински (Колли, 20), Феррари, Тонелли, Ауджелло (Лерис, 82) — Кандрева, Торсбю, Силва (Экдаль, 46), Янкто (Дамсгор, 46) — Габбьядини (Ла Гумина, 57), Квальярелла.

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Габбья, Романьоли, Эрнандес — Тонали, Кессье — Салемакерс (Кастильехо, 76), Чалханоглу (Крунич, 90), Диас (Хауге, 46) — Ребич.

Предупреждение: Силва, Янкто — Кессье