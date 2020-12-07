Менеджер отдал должное своей команде.
Стефано Пьоли, getty images
07 декабря 2020, 10:42
Главный тренер Милана Стефано Пьоли высказал свое мнение о форме команды после поединка против Сампдории (2:1).
"Я по-прежнему удивляюсь зрелости этих игроков. Несмотря на то, что в матче была, наверное, самая молодая команда за весь год. Они никогда не позволяли себе унывать из-за плохих результатов или переборщить с хорошими, они действительно впечатлили меня.
Мы все знаем, насколько Златан помог нам стать лучше, и все хотят, чтобы он вернулся как можно скорее, но каждый игрок внес здесь свой вклад.
Я сказал ребятам, что мы настоящая команда. Это команда, которая максимально использует любую ситуацию, даже самую негативную, чтобы доказать, что они действительно могут сделать что-то лучшее", — сказал Пьоли Sky Italia.
Ранее сообщалось, что Милан не проигрывает в Серии А уже 22 поединка подряд.