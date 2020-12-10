Италия

"Бетикос" хотят заполучить бразильского вингера.

Бетис определил вингера Арсенала Виллиана в качестве трансферной цели, сообщает издание El Gol Digital.

Испанский клуб рассматривает бразильца в качестве замены для Хоакина, который вскоре может завершить карьеру.

Бетис следит за Виллианом еще с момента его перехода в Арсенал на правах свободного агента прошлым летом.

В текущем сезоне бразильский вингер провел 14 поединков в футболке "канониров", отметившись тремя результативными передачами.

Напомним, что два из трех ассистов Виллиан сделал еще в дебютном поединке.