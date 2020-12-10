"Бетикос" хотят заполучить бразильского вингера.
Виллиан, getty images
10 декабря 2020, 20:59
Бетис определил вингера Арсенала Виллиана в качестве трансферной цели, сообщает издание El Gol Digital.
Испанский клуб рассматривает бразильца в качестве замены для Хоакина, который вскоре может завершить карьеру.
Бетис следит за Виллианом еще с момента его перехода в Арсенал на правах свободного агента прошлым летом.
В текущем сезоне бразильский вингер провел 14 поединков в футболке "канониров", отметившись тремя результативными передачами.
Напомним, что два из трех ассистов Виллиан сделал еще в дебютном поединке.