Италия

Тренер прокомментировал хорошую форму команды.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли высказал свое мнение о внушительной серии без поражений во всех турнирах.

"Когда я начал сезон, я верил в успех, потому что это качественная группа игроков, сплоченная группа, но, очевидно, было немыслимо, что мы добьемся таких результатов.

У нас очень хорошо получается играть в матчах в полной мере, сразу же забывать о них и переходить к следующей задаче. В этом наша самая большая сила, и игроки, которые не играли так много, являются наиболее важными, поскольку они позволяют нам поддерживать темп на тренировках и в матчах, когда у нас есть плотный график", — цитирует Пьоли Football Italia.

Напомним, в рамках Серии А Милан не проигрывает уже в 22-х поединках кряду.