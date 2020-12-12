Италия

Несмотря на победу, "акулы" продолжают находиться в зоне вылета.

В поединке 11-го тура итальянской Серии А Кротоне принимал на своем поле Специю.

Победителем из данного противостояния вышли хозяева, для которых эта победа стала первой в текущем сезоне чемпионата Италии.

Кротоне — Специя 4:1

Голы: Жуниор Мессиас, 7, 90+7, Реца, 49, Эдуардо Энрике, 56 — Фариас, 18.

Кротоне: Кордац, Педру Перейра, Магальян (Куомо, 74), Луперто, Реца, Дзанеллато (Ривьер, 89), Эдуардо Энрике (Вулич, 83), Жуниор Мессиас, Молина, Марроне, Нванкво.

Специя: Проведель, Шабо, Бастони (Маркицца, 83), Феррер (Сала, 46), Терци, Риччи, Эстевес, Побега (Маджоре, 58), Агудело (Джаси, 58), Фариас (Верде, 83), Пикколи.

Предупреждения: Жуниор Мессиас, Эдуардо Энрике, Магальян - Шабо, Феррер, Маджоре.