Италия

Хавбек выйдет в стартовом составе матча с "фиалками".

В Бергамо состоится состоится поединок 11-го тура чемпионата Италии, в котором Аталанта пример Фиорентину.

Отметим, что в стартовом составе бергамасков выйдет полузащитник Руслан Малиновский. Напомним, украинец пропустил несколько предыдущих поединков из-за коронавируса.

Накануне поединка, Аталанта занимает девятое место в турнирной таблице, а "фиалки" расположились на 17-м месте.

Матч Аталанта — Фиорентина начнется в 16:00 по киевскому времени. Наблюдайте за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.