Хавбек выйдет в стартовом составе матча с "фиалками".
Руслан Малиновский, getty images
13 декабря 2020, 15:58
В Бергамо состоится состоится поединок 11-го тура чемпионата Италии, в котором Аталанта пример Фиорентину.
Отметим, что в стартовом составе бергамасков выйдет полузащитник Руслан Малиновский. Напомним, украинец пропустил несколько предыдущих поединков из-за коронавируса.
Накануне поединка, Аталанта занимает девятое место в турнирной таблице, а "фиалки" расположились на 17-м месте.
Матч Аталанта — Фиорентина начнется в 16:00 по киевскому времени. Наблюдайте за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.