Италия

Украинский полузащитник отметил возвращение в стартовый состав взятием ворот "фиалок".

В рамках 11-го тура итальянской Серии А Аталанта принимает на своем поле Фиорентину, где на момент 68-й минуты обыгрывает соперника со счетом 3:0.

Автором второго гола в составе бергамасков стал полузащитник Руслан Малиновский, который первые вернулся в стартовый состав своей команды после положительного теста на коронавирус.

Украинский хавбек безошибочно нанес удар со штрафного, что голкипер Фиорентины Бартломей Драговски даже не попытался спасти свою команду от пропущенного гола.

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