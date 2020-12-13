Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Интер добыл волевую победу над Кальяри в рамках 11-го тура итальянской Серии А.

Минимально проигрывая по итогам первого тайма, "нерадзурри" сумели совершить камбэк в концовке встречи и записать в своей актив три очка.

Смотрите видео голов и обзор матча Кальяри — Интер:

Кальяри - Интер 1:3

Голы: Соттиль, 42 — Барелла, 77, Д`Амброзио, 84, Лукаку, 90+4

Кальяри: Краньо — Фараго (Клаван, 68), Валюкевич, Карбони (Симеоне, 89), Ликояннис — Саппа, Марин, Педро, Рог, Соттиль (Нандес, 68) — Паволетти (Черри, 75)

Интер: Ханданович — Бастони (Мартинес, 72), де Врей, Шкриниар — Перишич (Хакими, 46 (Д`Амброзио, 83)), Эриксен (Сенси, 58), Брозович, Барелла, Дармиан (Янг, 58) — Санчес, Лукаку

Предуреждения: Фараго, Паволетти — Дармиан