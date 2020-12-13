Италия

Специалист заявил, что кто-то из футболистов покинет клуб.

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте прокомментировал победу над Кальяри (1:3) и заявил, что несколько футболистов в зимнее трансферное окно перейдут в другие клубы.

"Я оцениваю работу каждого футболиста. Я не люблю говорить о ком то одном. Общее впечатление о действиях моих игроков было положительным. Иногда приходится ломать голову над тем, как преодолеть некоторые препятствия.

Мы были разочарованы двумя безголевыми ничьими с Шахтером, которые стоили нам вылета из Лиги чемпионов. Было непросто добиться однозначного результата".

"Есть вещи, которые нужно учитывать объективно. Со стороны не видишь реальных вещей и я знал про все трудности, которые у нас были в начале сезона. Мы знали, что не будет простых игр. Идем вперед, надеясь что-то улучшить.Некоторые игроки могут уйти, чтобы иметь больше игрового времени. У нас может быть не такой глубокий состав, но мы будем играть более функционально", — цитирует Конте Football Italia.

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