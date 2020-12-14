Италия

Туринцы в гостях обыграли соперника.

В рамках 11-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус на выезде оказался сильнее Дженоа (1:3).

Дублем в этой игре отличился Криштиану Роналду и еще один гол забил Пауло Дибала. За Дженоа забил Стефано Стураро.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Дженоа — Ювентус 1:3

Голы: Стураро, 61 — Дибала, 57, Роналду, 78 (пен), 89 (пен).

Дженоа: Перин — Масьелло, Голданига, Бани, Пеллегрини — Ровелла (Пандев, 82), Лерагер, Радованович (Касо, 82), Стураро (Бехрами, 66), Пьяца (Шомуродов, 73) — Скамакка (Дестро, 66).

Ювентус: Щесны — де Лигт (Дрегушин, 90), Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур — Куадрадо, Рабио (Мората, 67), Маккенни, Кьеза (Бернардески, 84), Роналду — Дибала (Кулусевски, 83).

Предупреждения: Голданига, Перин, Бани — Рабио, Маккенни, Бентанкур.