Туринцы в гостях обыграли соперника.
Дженоа - Ювентус, Getty Images
14 декабря 2020, 00:59
В рамках 11-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус на выезде оказался сильнее Дженоа (1:3).
Дублем в этой игре отличился Криштиану Роналду и еще один гол забил Пауло Дибала. За Дженоа забил Стефано Стураро.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Дженоа — Ювентус 1:3
Голы: Стураро, 61 — Дибала, 57, Роналду, 78 (пен), 89 (пен).
Дженоа: Перин — Масьелло, Голданига, Бани, Пеллегрини — Ровелла (Пандев, 82), Лерагер, Радованович (Касо, 82), Стураро (Бехрами, 66), Пьяца (Шомуродов, 73) — Скамакка (Дестро, 66).
Ювентус: Щесны — де Лигт (Дрегушин, 90), Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур — Куадрадо, Рабио (Мората, 67), Маккенни, Кьеза (Бернардески, 84), Роналду — Дибала (Кулусевски, 83).
Предупреждения: Голданига, Перин, Бани — Рабио, Маккенни, Бентанкур.