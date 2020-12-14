Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.
getty images
14 декабря 2020, 10:54
В поединке 11-го тура чемпионата Италии Наполи на своем поле добыл волевую победу над Сампдорией.
По итогам тура, неаполитанцы сохранили за собой третью строчку в турнирной таблице.
Наполи - Сампдория 2:1
Голы: Лосано, 53, Петанья, 68 — Янкто, 20
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Гулям (Мариу Руй, 59), Кулибали — Фабиан Руис (Петанья, 46), Зелиньски (Лоботка, 77), Политано (Лосано, 46), Демме (Бакайоко, 59), Инсинье — Мертенс.
Сампдория: Аудеро — Феррари, Ауджелло, Йосида, Колли — Кандрева, Торсбю, Янкто (Дамсгор, 79), Экдаль, Верре (Рамирес, 64) — Куальярелла.
Предупреждения: Торсбю, Экдаль, Колли, Ди Лоренцо, Инсинье, Рамирес, Мариу Руй.