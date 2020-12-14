Италия

Футболист мадридского Атлетико попал в сферу интересов итальянских грандов.

По информации итальянского ресурса Calciomercato, португальский нападающий мадридского Атлетико Жоау Фелиш заинтересовал миланский Интер и туринский Ювентус.

Клубы из Италии, как сообщает источник, ради подписания игрока готовы отправить в обратном направлении своих аргентинских нападающий Лаутаро Мартинеса и Пауло Дибалу соответственно.

21-летний Жоау Фелиш совершил переход в мадридский Атлетико из португальской Бенфики летом 2019 года. Матрасники заплатили за игрока сумму в 127,2 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt. С момента перехода игрок провел 53 матча за клуб, забив 17 голов и отдав 6 результативных передач.

Следующий возможный поединок с участием Жоау Фелиша пройдет для мадридского Атлетико в рамках испанской Ла Лиги. В соперниках по домашней игре — Эльче. Стоит напомнить, что на прошлых выходных португалец ничем не помог своей команде в дерби против Реала (0:2).