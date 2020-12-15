Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду высказался о физической форме.

"В 33 года начинаешь задумываться, что у тебя ведет ноги. Я хочу оставаться в спорте, в футболе.

Люди могут смотреть на меня и говорить: "Криштиану был потрясающим игроком, но теперь он медленный". Я не хочу этого.

Можно многое изменить в своем теле, но проблема не в этом. Все зависит от твоего мышления, мотивации и опыта, что, на мой взгляд, является самым трудным.

В спорте можно достичь зрелости. Посмотрите на Роджера Федерера в теннисе – ему 37 или 38 лет, и он все еще на пике карьеры", – приводит слова 35-летнего Роналду Goal.

Ранее португалец рассказал, какой спорт предпочитает смотреть по телевизору.