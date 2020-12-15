Италия

Фанаты клуба не хотят мириться с провальными результатами в последних матчах.

Ультрас Фиорентины возле родного стадиона Артемио Франки оставили баннер с красноречивым предупреждением команде, об этом сообщает итальянский журналист Адам Дигби в своем Twitter.

"Наша любовь к клубным цветам безгранична, а вот терпение – нет. Просыпайтесь!" – написано на плакате. В следующем туре (16 декабря) Фиорентина будет принимать Сассуоло, и подопечным Пранделли явно стоит постараться ради удовлетворительного результат.

Отметим, что "фиалки" не могут выиграть 6 матчей подряд и всего на три очка опережают зону вылета. Последней неудачей стало поражение 0:3 от Аталанты.