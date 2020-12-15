Италия

Команды поделили очки в 12-м туре чемпионата Италии.

В поединке 12-го тура итальянской Серии А Удинезе поделил очки с Кротоне (0:0).

Первый тайм выдался достаточно равным, с голевыми моментами и у тех, и у других ворот. Во втором тайме активнее выглядели хозяева

Удинезе после этой игры закрепился на 10-м месте, а Кротоне пока последний — 20-й.

Удинезе — Кротоне 0:0

Удинезе: Муссо — Зегелар, Бонифаци, Родриго Бекао, Молина (Ларсен, 79) — Перейра, де Пауль, Пуссетто, Арслан, Самир — Несторовски (Деулофеу, 65).

Кротоне: Кордац — Педру Перейра, Куомо, Големич, Реца — Петриччоне (Дзанеллато, 82), Молина, Жуниор Мессиас (Дрэгуш, 82), Марроне, Ривьер (Эдуардо Энрике, 55) — Нванкво.

Предупреждения: Самир, Жуниор Мессиас, Петриччоне, Эдуардо Энрике, Дрэгуш.