Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 12-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют туринский Ювентус и бергамаская Аталанта.

В двенадцатом туре итальянской Серии А есть сразу нескольких поединков, которым стоит уделить должный уровень внимания со стороны зрительской аудитории. Один из таковых — матч на поле Альянц Стэдиум между туринским Ювентусом и бергамаской Аталантой.

Скандал внутри коллектива Джан Пьеро Гасперини между самим главным тренером и капитаном команды Алехандро Гомесом открыл прекрасную возможность для украинского полузащитника Руслана Малиновского показать себя с первых минут в ответственном поединке. Напомним, что в прошлом матче на поле "зебр" игроку сборной Украины хватило 20 минут на поле для того, чтобы стать лучшим в матче. Также, у Аталанты есть изменение в линии защиты: Паломино сыграет в старте вместо Толоя.

Андреа Пирло решил в этой игре выпустить свою команду в схеме 4-4-2, где флангами полузащиты станут Кьеза и Маккенни, а место на правом фланге обороны займет Куадрадо, в то время как Данило расположится на параллельном векторе атаки.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Данило — Маккенни, Бентанкур, Артур, Кьеза — Мората, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Алекс Сандро, Дрэгушин, Фработта, Рэмси, Рабио, Бернардески, Портанова, Кулусевски, Дибала, Да Граса.



Аталанта: Голлини — Паломино, Ромеро, Джимсити — Хатебур, Фройлер, де Роон, Госенс — Малиновский, Пессина — Сапата.

Запасные: Росси, Спортьелло, Толой, Мохика, Шутало, Депаоли, Миранчук, Джабуаа, Гомес, Ламмерс, Муриэль, Траоре.



Матч Ювентус — Аталанта начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.