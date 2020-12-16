Италия

Итальянский защитник добрался до солидной отметки.

Леонардо Бонуччи вышел в стартовом составе Ювентуса в матче против Аталанты, который стал для него 300 в футболке туринцев, сообщает Opta.

Итальянский защитник стал лишь четырнадцатым футболистом в истории "Старой синьоры", который достиг этой отметки.

Леонардо Бонуччи выступает за туринцев с лета 2010-го года, на год перебираясь в Милан с 2017 по 2018.

Матч Ювентус — Аталанта начался в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.