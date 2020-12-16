Подопечные Антонио Конте могли упустить победу в конце поединка, но все же ушли с поля с тремя набранными очками (1:0).
радость игроков интера, getty images
16 декабря 2020, 23:43
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Интер - Наполи 1:0
Гол: Лукаку, 73 (с пенальти)
Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Дармиан, Барелла, Брозович (Сенси, 67), Гальярдини, Янг (Д'Амброзио, 86) — Лукаку, Мартинес (Хакими, 77)
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи (Гулам, 84) — Бакайоко (Политано, 74), Демме (Эльмас, 84) — Лосано, Зьелински (Руис, 74), Инсинье — Мертенс (Петанья, 16)
Предупреждения: Брозович, Шкриниар, Д'Амброзио, Ханданович — Бакайоко, Оспина, Лосано
Удаление: Инсинье, 71 (неспортивное поведение)