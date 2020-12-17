Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.
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17 декабря 2020, 10:28
В поединке 12-го тура чемпионата Италии Милан на выезде сумел дважды сравнять счет, сыграв вничью с Дженоа.
Таким образом, "россонери" сумели сохранить первую строчку в турнирной таблице, а Дженоа остается на 18-м месте.
Дженоа — Милан 2:2
Голы: Дестро, 47, 60 — Калабрия, 52, Калулу, 83
Дженоа: Перин — Гильоне, Бани, Масьелло, Пеллегрини (Чиборра, 46) — Стураро (Бехрами, 76), Лерагер, Пьяца (Мелегони, 69), Гольданига — Дестро (Скамакка, 76), Шомуродов (Радованович, 85).
Милан: Доннарумма — Калулу, Калабрия, Диогу Далот, Романьоли — Чалханоглу, Тонали (Браим Диас, 77), Кастильехо (Салемакерс, 53), Кессье — Ребич (Хауге, 53), Леау.
Предупреждения: Пеллегрини, Радованович — Кастильехо, Романьоли, Леау