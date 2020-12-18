Италия

Во время летнего трансферного окна коллектив Гасперини не смог уговорить бельгийский клуб.

Как сообщает Gianluca di Marzio, бергамаская Аталанта нуждается в усиление правого фланга своего построения, поэтому совершит вторую попытку договориться с бельгийским Генком о переходе их датского защитника Йоакима Мехле — бывшего партнера по команде украинца Руслана Малиновского.

Во время первого раунда переговоров, проходившего летом этого года, "Богиня" не сумела прийти к общему знаменателю в переговорах о переходе игрока, которого подметила за несколько месяцев до этого. Однако в этот раз намерена выступить с весомым предложением в 10 млн евро.

Как сообщает источник, клубы уже близки к достижению окончательного соглашения о трансфере.

В новом сезоне бельгийской Жюпилер Про-Лиги Мехле провел уже 16 матчей (1440 минут), в которых сумел отметиться одним забитым мячом, отдав при это четыре результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, его стоимость на трансферном рынке составляет те самые 10 млн евро, которые за него готовы предложить бергамаски. Отметим тот факт, что Генк подписывал его из датского Ольборга тремя годами ранее за 1,3 млн евро.