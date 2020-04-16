Италия

Йоаким Мехле может летом перебраться в Серию А.

Аталанта присматривается к Йоакиму Мехле, выступающему за Генк — сообщает Football Italia.

22-летний датчани может сыграть как на правом фланге защиты, так и полностью закрыть правую бровку, а это значит, что летом Аталанта планирует расстаться либо с Тимоти Кастанем, либо Робином Госсенсом, на которых претендуют несколько сильных европейских клубов.

Ориентировочная стоимость выступавшего за Ольборг (24 матча, 1 гол) и Генк (55, 2) Мехле составляет 7 миллионов евро.

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