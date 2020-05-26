Италия

Йоаким Мехле может продолжить карьеру в Серии А.

Правый полузащитник Генка Йоахим Мехле заинтересовал Аталанту — сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Gazzetta dello Sport Николо Ширу.

23-летний датчанин, который способен также сыграть на правом фланге полузащиты, может заменить в Аталанте Тимоти Кастаня, если бельгиец летом покинет Бергамо.

Интересно, что это может стать уже вторым случаем, когда Мехле сменит Кастаня: в 2017 году, когда Тимоти ушел в Аталанту, на его место в Генк из Ольборга пришел Йоаким.

В сезоне-2019/20 Мехле провел в составе Генка 25 матчей в чемпионате Бельгии (0 голов), 2 поединка (1 гол) в национальном кубке и 6 раз сыграл в Лиге чемпионов.