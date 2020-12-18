Украинский нападающий может перебраться в Серию А.
Роман Яремчук, фото Гент
18 декабря 2020, 07:24
Рома заинтересована в подписании нападающего Гента Романа Яремчука, сообщает издание A Bola.
Источник утверждает, что римляне сделают ставку на переход украинца в зимнее трансферное окно — Паулу Фонсека хочет укрепить атакующую линию.
Также интерес к Роману Яремчуку проявляют лиссабонский Спортинг и турецкий Фенербахче.
Украинский форвард уже успел отметиться одиннадцатью забитыми голами в текущем сезоне в футболке Гента.
Напомним, что ранее Яремчук вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории Гента.