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Украинец оставил свое имя в истории клуба.

В поединке 18-го тура чемпионата Бельгии Гент сумел обыграть Васланд-Беверен (3:0), а один из голов забил форвард Роман Яремчук.

Таким образом, украинский нападающий забил свой 49-й гол за бельгийский клуб, что позволило ему пойти в десятку лучших бомбардиров в истории Гента.

Чтобы улучшить свое достижение и занять девятое место в рейтинге, Яремчуку необходимо довести счет голов до 58, обойдя Эрика Вискала, у которого на счету 57 голов.

Ранее нападающий высказал свое мнение о ситуации внутри команды, а также о смене главного тренера.