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Украинский нападающий увеличил свой бомбардирский счет.

Гент принимал Васланд-Беверен в рамках поединка 18-го тура чемпионата Бельгии и добился разгромной победы со счетом 3:0.

К успешному результату был причастен и Роман Яремчук, который удвоил преимущество своей команды в начале второго тайма.

Украинский нападающий расстрелял пустой угол ворот после роскошной передачи партнера.

Видео гола:

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