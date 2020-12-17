Украинский нападающий увеличил свой бомбардирский счет.
Роман Яремчук, getty images
17 декабря 2020, 00:59
Гент принимал Васланд-Беверен в рамках поединка 18-го тура чемпионата Бельгии и добился разгромной победы со счетом 3:0.
К успешному результату был причастен и Роман Яремчук, который удвоил преимущество своей команды в начале второго тайма.
Украинский нападающий расстрелял пустой угол ворот после роскошной передачи партнера.
Видео гола:
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