Швед продолжает восстанавливаться после травмы бедра.
Златан Ибрагимович, Getty Images
18 декабря 2020, 20:26
Нападающий Милана Златан Ибрагимович не поможет своему клубу в 2020-м году, об этом сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, швед почувствовал дискомфорт в икроножных мышцах после групповой тренировки накануне матча с Сассуоло, что побудило медперсонал "россонери" провести дополнительный осмотр.
Сообщается, что контрольное обследование будет выполнено не ранее, чем через 10 дней.
Таким образом, Ибрагимович пропустит две последние игры 2020-го года, а также, вероятно, поединки с Беневенто и Ювентусом в начале января.