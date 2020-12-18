Италия

Швед продолжает восстанавливаться после травмы бедра.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович не поможет своему клубу в 2020-м году, об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, швед почувствовал дискомфорт в икроножных мышцах после групповой тренировки накануне матча с Сассуоло, что побудило медперсонал "россонери" провести дополнительный осмотр.

Сообщается, что контрольное обследование будет выполнено не ранее, чем через 10 дней.

Таким образом, Ибрагимович пропустит две последние игры 2020-го года, а также, вероятно, поединки с Беневенто и Ювентусом в начале января.