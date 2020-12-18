Италия

Лидер Милана Златан Ибрагимович готовится к матчу 13-го тура чемпионата Италии.

В 13-м туре Серии А Стефано Пьоли рассчитывает на Златана Ибрагимовича — сообщает Milan News.

В пятницу, 18 декабря, Ибрагимович, получивший травму в матче против Наполи в ноябре, приступил к тренировкам в общей группе Милана, готовящегося к непростому поединку против Сассуоло.

Окончательное решение о готовности Златана будет принято в субботу, 19 декабря. А вот защитник Симон Кьер, получивший повреждение в декабрьском матче против Селтика, против "нероверди" точно не сыграет. Также в лазарете остается еще один защитник Маттео Гоббья.

Матч Сассуоло — Милан состоится в воскресенье, 20 декабря. Начало в 16:00 по киевскому времени.

Ранее агент Ибрагимовича Мино Райола заявил, что его клиент станет президентом УЕФА, а гол Златана был признан лучшим в МЛС.