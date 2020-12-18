Лидер Милана Златан Ибрагимович готовится к матчу 13-го тура чемпионата Италии.
Златан Ибрагимович, Getty Images
18 декабря 2020, 16:43
В 13-м туре Серии А Стефано Пьоли рассчитывает на Златана Ибрагимовича — сообщает Milan News.
В пятницу, 18 декабря, Ибрагимович, получивший травму в матче против Наполи в ноябре, приступил к тренировкам в общей группе Милана, готовящегося к непростому поединку против Сассуоло.
Окончательное решение о готовности Златана будет принято в субботу, 19 декабря. А вот защитник Симон Кьер, получивший повреждение в декабрьском матче против Селтика, против "нероверди" точно не сыграет. Также в лазарете остается еще один защитник Маттео Гоббья.
Матч Сассуоло — Милан состоится в воскресенье, 20 декабря. Начало в 16:00 по киевскому времени.
Ранее агент Ибрагимовича Мино Райола заявил, что его клиент станет президентом УЕФА, а гол Златана был признан лучшим в МЛС.