Италия

Итальянец заявил о заметном прогрессе футболиста Ювентуса.

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано признался, что изменил свое мнение о защитнике Ювентуса Маттейсе де Лигте.

"Когда де Лигт приехал в Италию, я был одним из первых, кто казнил его за ошибки. Он привозил по голу в каждом матче.

Но теперь я должен изменить свое мнение. Если посмотреть на топ-клубы Европы, там нет более сильного защитника, чем де Лигт.

Может быть, Серхио Рамос и Варан, но де Лигт входит в топ-3 лучших в мире", – цитирует заявление Кассано Tuttojuve.

Ранее Кассано заявлял, что Месси нельзя сравнивать с Марадоной.