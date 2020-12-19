Италия

Завершился матч 13-го тура Серии А.

В поединке 13-го тура чемпионата Италии Фиорентина в родных стенах расписала результативную ничью с Вероной.

По результатам поединка, "фиалки" остались на 17-м месте в турнирной таблице, а Верона сохранила за собой седьмое место.

Фиорентина — Верона 1:1

Голы: Влахович, 19 (с пенальти) — Велозу, 8 (с пенальти)

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Игор — Венути (Лирола, 59), Бонавентура (Кальехон, 60), Амрабат, Кастровилли (Кутроне, 89), Баррека (Бираги, 59) — Рибери (Валеро, 85), Влахович

Верона: Сильвестри — Чеккерини, Гюнтер (Маньяни, 50), Давидович — Димарко, Цакканьи (Анкра, 78), Велозу, Тамез (Иллич, 70), Лазович, Фараони — Сальседо (Колли, 46)

Предупреждения: Бонавентура, Игор — Димарко, Чеккерини