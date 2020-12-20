Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал победу клуба над Пармой в Серии А (4:0).

"Приятно вернуться на тропу побед. Рад помочь Ювентусу двумя забитыми голами", — написал Роналду.

 

Отметим, что Криштиану Роналду вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Серии А с 12-ю забитыми голами. 

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