Италия

Туринцы уверенно обыграли Парму.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал победу клуба над Пармой в Серии А (4:0).

"Приятно вернуться на тропу побед. Рад помочь Ювентусу двумя забитыми голами", — написал Роналду.

Отметим, что Криштиану Роналду вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Серии А с 12-ю забитыми голами.

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