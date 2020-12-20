Туринцы уверенно обыграли Парму.
Криштиану Роналду, Getty Images
20 декабря 2020, 11:17
Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал победу клуба над Пармой в Серии А (4:0).
"Приятно вернуться на тропу побед. Рад помочь Ювентусу двумя забитыми голами", — написал Роналду.
Отметим, что Криштиану Роналду вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Серии А с 12-ю забитыми голами.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!
Переходи по ссылке и будь в тренде!