Стали известны стартовые составы команд на матч 13 тура Серии А между Аталантой и Ромой.
руслан малиновский, getty images
20 декабря 2020, 18:20
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини вновь доверился полузащитнику "богини" Руслану Малиновскому. Украинец сыграет в одном из центральных матчей тура против Ромы с первых минут. Капитана команды Алехандро Гомеса вовсе не оказалось в заявке на поединок из-за конфликта с алленаторе бергамасков.
Аталанта: Голлини — Толои, Ромеро, Джимсити — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс — Малиновский, Пессина — Сапата
Запасные: Спортьелло, Росси, Депаоли, Иличич, Ламмерс, Миранчук, Мохика, Муриэль, Паломино, Траоре, Шутало, Гьябуаа
Рома: Миранте — Манчини, Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Пеллегрини, Верету, Спинаццола — Педро, Мхитарян — Джеко
Запасные: Лопес, Кумулла, Сантон, Жуан Жезус, Б. Перес, Калафьори, Фасио, Диавара, Вильяр, Кристанте, К. Перес, Майораль
Матч Аталанта — Рома начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.