Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч 13 тура Серии А между Аталантой и Ромой.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини вновь доверился полузащитнику "богини" Руслану Малиновскому. Украинец сыграет в одном из центральных матчей тура против Ромы с первых минут. Капитана команды Алехандро Гомеса вовсе не оказалось в заявке на поединок из-за конфликта с алленаторе бергамасков.

Аталанта: Голлини — Толои, Ромеро, Джимсити — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс — Малиновский, Пессина — Сапата

Запасные: Спортьелло, Росси, Депаоли, Иличич, Ламмерс, Миранчук, Мохика, Муриэль, Паломино, Траоре, Шутало, Гьябуаа

Рома: Миранте — Манчини, Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Пеллегрини, Верету, Спинаццола — Педро, Мхитарян — Джеко

Запасные: Лопес, Кумулла, Сантон, Жуан Жезус, Б. Перес, Калафьори, Фасио, Диавара, Вильяр, Кристанте, К. Перес, Майораль

Матч Аталанта — Рома начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.