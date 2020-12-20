Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Милан отправился в гости к Сассуоло в рамках 13-го тура итальянской Серии А, где добыл победу с минимальным преимуществом в счете.

Интересно, что в этом поединке был забит самый быстрый гол в истории чемпионата Италии, автором которого стал Рафаэль Леау (6,2 секунда).

Сассуоло — Милан 1:2

Голы: Берарди, 89 — Леау, 1, Салемакерс, 26

Сассуоло: Консильи — Тольян (Мюлдюр, 61), Марлон, Феррари, Рожерио (Кирьякопулос, 46) — Бурабия, Лопес — Берарди, Траоре (Обьянг, 86), Джуричич (Бога, 57) — Дефрель (Капуто, 46)

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Калулу, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Тонали (Крунич, 46) — Салемакерс (Кастильехо, 79), Чалханоглу (Мальдини, 86), Диас (Хауге, 57) — Леау

Предупреждения: Берарди — Кессье, Калабрия, Романьоли