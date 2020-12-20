Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Интер — Специя, Getty Images
20 декабря 2020, 20:31
В поединке 13-го тура итальянской Серии А Интер добыл победу над Специей с минимальным преимуществом в счете.
Авторами голов в составе "нерадзурри" стали Хакими и Лукаку, тогда как Специи удалось забить лишь гол "престижа" в заключительные минуты встречи. Его автором стал Пикколи.
Интер — Специя 2:1
Голы: Хакими, 51, Лукаку, 71 (пен) — Пикколи, 90
Интер: Ханданович, Янг (Дармиан, 80), Шкриньяр, Бастони, Хакими (Д`Амброзио, 80), Барелла, Брозович (Видаль, 66), Гальярдини (Сенси, 46), де Врей, Лукаку (Перишич, 80), Мартинес.
Специя: Проведель, Терци, Виньяли, Бастони, Исмайли, Дейола (Маджоре, 72), Риччи, Акампора (Мастину, 90), Мора (Агудело, 72), Джаси (Фариас, 80), Нзола (Пикколи, 80).
Предупреждения: Брозович — Нзола, Терци.