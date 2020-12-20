Бергамаски сумели переломить ход игры во втором тайме и отправили в ворота соперника четыре мяча (4:1).
аталанта оказалась сильнее ромы, getty images
20 декабря 2020, 20:53
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Аталанта - Рома 4:1
Голы: Сапата, 59, Госенс, 70, Муриэль, 72, Иличич, 85 — Джеко, 3
Аталанта: Голлини — Толои, Ромеро (Паломино, 46), Джимсити — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс (Мохика, 89) — Малиновский (Миранчук, 81), Пессина (Иличич, 46) — Сапата (Муриэль, 72)
Рома: Миранте — Манчини, Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Пеллегрини (Вильяр, 81), Верету (К. Перес, 81), Спинаццола (Б. Перес, 66) — Педро (Кристанте, 73), Мхитарян — Джеко
Предупреждения: Малиновский, Ромеро — Пеллегрини, Миранте, Манчини