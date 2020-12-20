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Аталанта - Рома, getty images
20 декабря 2020, 22:51
В одном из центральных поединков тринадцатого тура чемпионата Италии Аталанта на своем поле разгромно обыграла Рому.
Подопечные Паулу Фонсеки открыли счет уже на третьей минуте усилиями Джеко, но во втором тайме гости пропустили четырежды.
Обзор матча:
Аталанта - Рома 4:1
Голы: Сапата, 59, Госенс, 70, Муриэль, 72, Иличич, 85 — Джеко, 3
Аталанта: Голлини — Толои, Ромеро (Паломино, 46), Джимсити — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс (Мохика, 89) — Малиновский (Миранчук, 81), Пессина (Иличич, 46) — Сапата (Муриэль, 72)
Рома: Миранте — Манчини, Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Пеллегрини (Вильяр, 81), Верету (К. Перес, 81), Спинаццола (Б. Перес, 66) — Педро (Кристанте, 73), Мхитарян — Джеко
Предупреждения: Малиновский, Ромеро — Пеллегрини, Миранте, Манчини