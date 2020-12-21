Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 13-го тура итальянской Серии А Лацио сошелся в домашнем противостоянии с Наполи.

Римляне отправили в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Чиро Иммобиле и Лиус Альберто, что принесло в их копилку три очка.

Смотрите видео голов и обзор матча Лацио — Наполи:

Лацио — Наполи 2:0

Голы: Иммобиле, 9, Луис Альберто, 56



Лацио: Рейна — Луис Фелипе (Патрик, 85), Худт, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 84), Эскаланте (Катальди, 79), Луис Альберто, Марушич — Кайседо (Мурики, 67), Иммобиле (Перейра, 80).



Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали (Манолас, 55), Мариу Руи (Гулам, 64) — Бакайоко (Лоботка, 64), Руис — Политано (Эльмас 55), Зьелински, Лосано (Малкьюи, 73) — Петанья.



Предупреждения: Худт, Эскаланте, Иммобиле, Лаццари — Лосано, Кулибали, Лоботка.