Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Торино сыграл на своем поле вничью с Болоньей в рамках 13-го тура итальянской Серии А.

Туринский клуб повел счете на 69-й минуте после гола Верди, однако сохранить преимущество до финального свистка не удалось.

На 78-й минуте Сориано вернул равновесие в счете, поэтому на счету Торино по-прежнему лишь одна победа в текущем сезоне чемпионата Италии.

Смотрите видео голов и обзор матча Торино — Болонья:

Торино — Болонья 1:1

Голы: Верди, 69 — Сориано, 78

Торино: Милинкович-Савич — Бремер, Иццо (Войвода, 86), Войнович, Родригес — Ринкон, Лукич, Гояк (Мейте, 66), Линетти, Бонаццоли (Верди, 29) — Белотти.

Болонья: Анжело — Томиясу, Ларангейра, де Сильвестри (Дейкс, 62), Домингес (Схаутен, 63) — Сванберг (Поли, 77), Медель, Сориано, Виньято, Барроу — Паласио.

Предупреждения: Домингес, Войнович, Сванберг, Томиясу.