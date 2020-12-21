Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Торино - Болонья, Getty images
21 декабря 2020, 09:58
Торино сыграл на своем поле вничью с Болоньей в рамках 13-го тура итальянской Серии А.
Туринский клуб повел счете на 69-й минуте после гола Верди, однако сохранить преимущество до финального свистка не удалось.
На 78-й минуте Сориано вернул равновесие в счете, поэтому на счету Торино по-прежнему лишь одна победа в текущем сезоне чемпионата Италии.
Смотрите видео голов и обзор матча Торино — Болонья:
Торино — Болонья 1:1
Голы: Верди, 69 — Сориано, 78
Торино: Милинкович-Савич — Бремер, Иццо (Войвода, 86), Войнович, Родригес — Ринкон, Лукич, Гояк (Мейте, 66), Линетти, Бонаццоли (Верди, 29) — Белотти.
Болонья: Анжело — Томиясу, Ларангейра, де Сильвестри (Дейкс, 62), Домингес (Схаутен, 63) — Сванберг (Поли, 77), Медель, Сориано, Виньято, Барроу — Паласио.
Предупреждения: Домингес, Войнович, Сванберг, Томиясу.