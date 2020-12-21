Италия

Бергамаски заплатят за датского защитника 8 миллионов евро + различные бонусы.

Правый защитник Генка Йоахим Мехле, скорее всего, продолжит свой карьерный путь в итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, финансовые условия трансфера 23-летнего датчанина согласовала Аталанта, которая заплатит Генку 8 миллионов евро + различные бонусы.

Для окончательного завершения перехода бергамаскам осталось утвердить условия контракта уже с самим Мехле. Для него готово соглашение сроком до лета 2025 года.

В текущем сезоне Йоахим Мехле провел в футболке Генка провел 16 поединков, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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