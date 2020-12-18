Украинец может продолжить карьеру в клубе Руслана Малиновского.
Виктор Коваленко, Getty Images
18 декабря 2020, 21:01
Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко, вероятно, продолжит карьеру в Аталанте, об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Итальянский клуб хочет подписать с 24-летним украинцем контракт на 4 года. Отмечается, что с хавбеком практически подписан предварительный контракт.
Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне Коваленко забил 4 гола в 11 матчах за "горняков".
Напомним, что за Аталанту также выступает украинец Руслан Малиновский.