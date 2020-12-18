Италия

Украинец может продолжить карьеру в клубе Руслана Малиновского.

Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко, вероятно, продолжит карьеру в Аталанте, об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Итальянский клуб хочет подписать с 24-летним украинцем контракт на 4 года. Отмечается, что с хавбеком практически подписан предварительный контракт.

Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне Коваленко забил 4 гола в 11 матчах за "горняков".

Напомним, что за Аталанту также выступает украинец Руслан Малиновский.