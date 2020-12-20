Италия

Сергей Шевченко — о вероятном уходе капитана Аталанты.

Недавняя игра между Ювентусом и Аталантой была особенной: внимание было приковано не к туринскому гранду, а к его сопернику из провинции. Что произошло между Алехандро Гомесом и Джан Пьеро Гасперини? Кто из них уйдет – капитан или главный тренер? Не потеряет ли Аталанта былую магию? Наконец, актуальный для нас вопрос: как это скажется на перспективах Руслана Малиновского?

Почему Гомес уходит?

Вкратце напомним суть конфликта. Гасперини считал, что Гомес из-за усталости после вызова в сборную Аргентины должен играть с акцентом на фланг, а не в привычной манере, когда он действует по всему полю. Алехандро эта идея не понравилась, окончательно же взбесила его замена в перерыве игры с Мидтьюлландом. Гомес устроил перепалку с Гасперини, которая, судя по всему, переросла в настоящую драку. Не секрет, что у каждого из них сложный характер: "Папу" мы помним ещё по Металлисту, да и синьор Джан Пьеро – отнюдь не добрый дедушка, как иногда может показаться.

Вопрос зазвучал почти трагично: уходит или один, или другой. Расстаться с главным тренером, создавшим эту команду, Аталанта никак не могла. Значит, придётся уходить футболисту, что он уже де-факто анонсировал.

По многочисленным сообщениям прессы, "Папу" останется вне заявки на сегодняшний матч с Ромой. Это означает, что игроку и тренеру не удалось достичь примирения. Ни успешное завершение группового этапа Лиги чемпионов, ни полезная игра Алехандро в матче с Ювентусом не стали точкой возврата. Дороги Аталанты и Гомеса всё-таки расходятся. Вероятно, аргентинец будет продан уже этой зимой.

Последствия для Аталанты

Уход Гомеса станет колоссальной потерей. В команде не найти более полезного и труднозаменимого футболиста. Он чаще всех в команде бьёт по воротам (2,9 удара за матч), один из лучших по ключевым передачам (1,9) и дриблингу (1,5). Это игрок, который в равной степени умеет забивать и ассистировать партнёрам.

Лучшие качества Гомеса – мобильность, фантазия и чувство момента. Его манеру игры не спутаешь ни с кем. Миниатюрный, зато крепкий и умеющий закрывать мяч корпусом. Тяготеющий к левому флангу, но при необходимости охотно садящийся в глубину поля – не редкость увидеть Алехандро перед линией защиты, куда он отходит за мячом. Опаснее всего он у чужих ворот, когда находит оригинальный вариант развития атаки, будь то разрезающая передача или неожиданный удар.

Показательной стала уже упоминавшаяся игра в Турине. До перерыва Аталанте не хватало этой техничной возни в центре поля, которую обеспечивает Гомес. Как только "Папу" вышел на замену, атаки команды из Бергамо вмиг приобрели стержень, и очередная борьба Гомеса за мяч обернулась результативным ударом Фройлера. Как ни крути, Алехандро благодаря той свободе действий, которую дал ему Гасперини, делает разницу даже против таких соперников. Тем обиднее их ссора, ведь это Гасперини создал того Гомеса, которым восхищается Италия.

Несколько смягчает картину возраст игрока. Ему 32 года, и через несколько лет тема его замены встала бы естественным путём. Другое дело, что проблема актуализировалась по ходу сезона. Аталанта успела несколько раз потерять "свои" очки в чемпионате, а в 1/8 финала ЛЧ её ждёт интереснейшее противостояние с Реалом. Шансы пройти мадридцев без капитана становятся минимальными.

Ещё одна немаловажная тема – влияние ухода Гомеса на команду. СМИ сообщали, что в конфликте половина игроков симпатизировала капитану, а не тренеру. Ближайшим соратником Алехандро называют Йосипа Иличича, который также выпадал из заявки. Есть риск, что расставание с Гомесом ударит по микроклимату. Гасперини обеспечивает результат за счёт беспрекословного авторитета, который теперь может пошатнуться. Меньше всего хочется думать, что конфликт двух важнейших личностей в истории Аталанты окажется началом конца это замечательной сказки.

Шанс для Малиновского

Обратим внимание на перспективы украинского легионера. Вот где возможный уход Гомеса изменит очень многое.

Именно капитан Аталанты – один из прямых конкурентов Малиновского за место в основном составе. Гасперини видит Руслана в "группе атаки", где он реализует свои умения выдавать обостряющие пасы и бить по воротам. Характерно, что Малиновский и Гомес редко проводят на поле больше одного тайма. Как правило, или украинец выходит на замену, или аргентинцу дают отдохнуть.

Другой конкурент Малиновского, ещё более явный – Иличич. Словенец нынче не в лучшем состоянии: он не может набрать форму после депрессии и затянувшегося отсутствия. Вероятно, могут сказаться и последствия конфликта – в какой-то момент заговорили также об уходе Йосипа. Руслан чаще всего играет на его позиции, ближе к правому краю, что даёт ему возможность чаще бить рабочей левой ногой.

Гасперини, наигрывая схему без Гомеса с Иличичем, делал ставку на Пессину и Малиновского. Итальянец, номинальный центрхав, играл атакующего полузащитника. Украинец занял позицию ещё выше обычного, чуть ли не вторым нападающим рядом с Дуваном Сапатой. Это трио блестяще проявило себя против Фиорентины (Малиновский даже забил со штрафного), а вот с Ювентусом всё-таки понадобился выход "Папу".

Новый вариант изменит Аталанту тактически. Она будет не столь вариативна в атаке, зато Малиновский с Пессиной станут охотнее снабжать мячами центрфорварда Сапату. Кроме того, баланс сместится с левого фланга (куда тяготел Гомес) на правый, где образуется любопытный треугольник из Малиновского, Хатебура и де Роона, плюс ситуативные подключения Толои.

Подобный расклад идеален для Руслана, который сможет превратиться в действительно ключевого игрока Аталанты. Демо-версию Малиновского-лидера мы уже видели минувшим летом, когда он выдал серию ярких матчей, где уверенно брал на себя инициативу и вёл игру команды. Осталось выиграть конкуренцию у Иличича и Алексея Миранчука – игрока талантливого, превосходящего украинца в динамике (вот что может оказаться слабым местом Малиновского), но пока загадочного.

Это тот случай, когда личное перпендикулярно коллективному. Для Аталанты уход Гомеса – тактически и психологически сложный момент, риск упасть и уже не вернуться на ставший привычным уровень. Для Малиновского – шанс проявить себя и доказать, что он может играть более значимую роль, чем первый запасной Аталанты.

Пожелаем Руслану удачи в этот важный и непростой момент.