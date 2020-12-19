Италия

Тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал о подготовке в матчу против Ромы.

Накануне матча 13-го тура чемпионата Италии против Ромы Джан Пьеро Гасперини беспокоит сама игра, а не то, кто будет капитаном Аталанты.

"Судя по тому, как играет Рома и как много она забивает, наш соперник находится в отличной форме, – сказал тренер Аталанты на предматчевой пресс-конференции. – Рома — это не только большое имя в Италии, но и действительно сильная команда".

"Паулу Фонсека проделал большую работу в прошлом сезоне, и сейчас Рому уже можно назвать его командой, которая отлично адаптирована к Серии А".

"Что касается нашей команды, то в футбольном плане у нас нет никаких проблем. Мы целенаправленно готовимся к матчу против Ромы и не отвлекаемся на посторонние вопросы. Да, за пределами команды можно обсуждать все, что угодно, в том числе и кто будет капитаном. Но это вообще не проблема. В Аталанте достаточно капитанов, не только Гомес. Это может быть Де Роон, Фройлер, Толой или еще кто-то".

Также Гасперини сообщил, что не сыграют против Ромы Пашалич, Кальдара и Руджери, а Иличич и Миранчук готовятся в общем режиме.

Матч Аталанта — Рома состоится в воскресенье, 20 декабря. Начало в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в январе Гомес может перейти в Милан.